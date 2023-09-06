Eşinin av tüfeği ile öldürdüğü kadın ve annesi toprağa verildi

Karabük'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasına av tüfeği ile vurularak öldürülen Özlem Küçükyılmaz ile annesi toprağa verildi.

Karabük'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasına av tüfeği ile vurularak öldürülen Özlem Küçükyılmaz ile annesi toprağa verildi.

İki gün önce Yenimahalle'de meydana gelen olayda Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz tarafından av tüfeği ile sokak ortasında vurularak öldürülmüştü.

Küçükyılmaz ve Çetingök için Soğuksu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı son yolculuğuna uğurlanarak Kapullu Küpler Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Küçükyılmaz ve Çetinkök'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, İYİ Parti İl Başkanı Recep Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kıstırıldıktan sonra elindeki tüfekle intihar eden katil zanlısı koca da Eskipazar ilçesinde toprağa verildi. - KARABÜK