Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini vuran şahıs intihar etti - Haberler

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Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini vuran şahıs intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini vuran şahıs intihar etti

Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan şahıs daha sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesinde Kilis yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ AYAĞINDAN VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını çıkaran İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, kafasına sıkarak intihar etti.

Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini vuran şahıs intihar etti

YARALI KADINININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Meryem Seçkin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken bağ evine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İzzet Seçkin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağından yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Seçkin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Meryem Seçkin'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini vuran şahıs intihar etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, İntihar, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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