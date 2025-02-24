Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada
ABD'de gittikleri kafede bilardo oynadıkları sırada eşinin taciz edildiği anlara şahit olan adam, öfkeden çılgına döndü. Öfkeli koca, tacizciyi tek yumrukla yere yererken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir kafede yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre; bir adam, eşiyle birlikte bilardo oynayan kadına rahatsız edici şekilde yaklaşarak sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Durumu fark eden kadının eşi, saldırgana tek yumrukta yere serdi.