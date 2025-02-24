Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de gittikleri kafede bilardo oynadıkları sırada eşinin taciz edildiği anlara şahit olan adam, öfkeden çılgına döndü. Öfkeli koca, tacizciyi tek yumrukla yere yererken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir kafede yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre; bir adam, eşiyle birlikte bilardo oynayan kadına rahatsız edici şekilde yaklaşarak sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Durumu fark eden kadının eşi, saldırgana tek yumrukta yere serdi.

Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

Almanya seçimi sonrası Avrupa sallanıyor: ABD'den kopuş sinyali
img

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
img

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

ellerine sağlık

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun ÇAĞLAR:

ellerin dert görmesin ....

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Burada olsaydı, direk bıçaklardı ya da kafasına sıkardı. Burada yumruğu güçlü olan değil, üstünde silah olan kazanıyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıefkan sonkan:

sarhoş zaten tiske vursan düşecek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Yasak aşkı öğrenince silahına sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp annesine video gönderdim

Yasak aşkı öğrenince silaha sarılan şahıs: Vurdum, hırsımı alamayıp...
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.