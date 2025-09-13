Eşini sözlü taciz eden adama meydan dayağı attı

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan olayda, bir haftadır çocuğunu okuldan almak için giden kadını sözlü taciz ettiği öne sürülen şahıs, kadının durumu eşine anlatmasının ardından sokak ortasında darbedildi.

EŞİNİ TACİZ EDEN ADAMI DÖVDÜ

Asayiş Berkemal'in aktardıklarına göre; eşinin sözlü tacize uğradığını öğrenen koca, olay yerine gelerek tacizciye saldırdı. Öfkeli eş, şahsı yerde tekme ve yumruklarla darp etti.

GERİ GELİP KONTROL ETTİ

Şahıs yere düşüp hareketsiz kalınca, saldırgan geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve tekrar uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından otomobilin içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Görüntülerde darp anında çevrede çok sayıda vatandaşın bulunması ve olayın okul çıkışında yaşandığı için bölgede çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan şahıs, vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi