Eşini sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eşini sokak ortasında öldüren ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşanmıştı. M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış, küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan vahşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaşan M.A., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs burada adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
