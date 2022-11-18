Ankara'da korkunç olay! Eşini silahla öldürdükten sonra, bindiği aracında kendini yakarak intihar etti 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuva Köyü Mahallesi'nde Yaşar Ç. isimli kişi eşini silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra şahıs otomobilinin içerisinde kendisini ateşe vererek intihar etti. Ankara'daYaşar Ç. (37), tartıştığı eşi Zülfü Ç.'yi silahla vurduktan sonra kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerine yakın boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi aldı. ARACINI ATEŞE VEREREK İNTİHAR ETTİ Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili ateşe vererek intihar ettiğini belirledi. Yaşar Ç.'nin ve öldüğü belirlenen karısı Zülfü Ç.'nin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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