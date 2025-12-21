Haberler

Eşini, kızının yanında öldürüp kayıplara karıştı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahsın boşanma aşamasındaki eşini kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan vahşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A.'nın elini kolunu sallayarak soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı arama çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
