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Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı

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Güney Amerika'da eşini aldatırken yakalayan adam, intikam için o anları kayda alıp internet ortamında paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntü viral oldu.

Son dönemlerde internet ortamında paylaşan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Güney Amerika... Görüntülerde eşini yatakta başka bir biriyle yakalayan adam, cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı
Kaynak: Haberler.com / İbrahim Çelik - 3.Sayfa

Güney Amerika Psikoloji Aldatmak 3-sayfa Hukuk Yaşam Dünya

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Yorumlar (10)

Mehmet hakan Çelik:

Hemen kötü düşünmeyin.Belki de iç masaj yapıyordur.

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Mehmet hakan Çelik:

Vayyy kabak gibi meydanda...hemde bal kabağı.

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Perwer:

Adamın eşi falan değil. Sosyal medyada ilgi çekmek için önceden kurgulanmış bir içerik. Sizde hemen haber diye ve bilinçli olarak üzerine atliyorsunuz. Bu nasıl bir ev ki adam içeri girecek kapı sesi gelecek telefon çıkartacak kamera çekecek ama içerdekiler bir önlem almayacak.

24
5
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Murat Kara:

siz de bunu haber diye veriyorsunuz memleket toz duman olmuş ekonomi dış siyaset sağlık eyt gibi devasa problemler olsun siz de bunu haber diye bize yutturun

23
3
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BARBAROS:

Bunlar çok acemi bizim siyasilerden ders almalılar. Bizimkiler yakalansalar ''kim soktu lan bunu buraya'' der üste çıkarlardı

18
0
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ayhan ertaş:

hainler bak hele hemde bebeğin yanında

11
0
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Hakan Celik:

bahçeli bunlara da ip at

5
0
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JokerAllame:

yemezsen yerler böyle bırak adam işini yapsın:)

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Mustafa Gurcan:

masaj yapmıştır

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Erdem Keleşoğlu:

bize ne güney Amerika dan düzgün haber ver

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