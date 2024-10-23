Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı

Son dönemlerde internet ortamında paylaşan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Güney Amerika... Görüntülerde eşini yatakta başka bir biriyle yakalayan adam, cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.