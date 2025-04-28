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Esila Ayık Hakkında Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma Başlatıldı

Esila Ayık Hakkında Yanıltıcı Paylaşımlara Soruşturma Başlatıldı
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Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık ile ilgili sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında yapılan yanıltıcı ve yanlış paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, paylaşımlarda yazılanların gerçek olmadığı ve yanıltıcı, yanlış bilgilerin yayıldığı belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan paylaşımları yapanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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