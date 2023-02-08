Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşi ve kaçtığı kişiye maket bıçağıyla saldırdı, silahla vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Eşi ve kaçtığı kişiye maket bıçağıyla saldırdı, silahla vuruldu Kaçırdığı evli kadının kocası karşılarına çıkınca olanlar oldu: 3 yaralı Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen silah ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eşi ve kaçtığı kişiye maket bıçağıyla saldırdı, silahla vuruldu

Kaçırdığı evli kadının kocası karşılarına çıkınca olanlar oldu: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen silah ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 ay önce Ankara'dan kaçırdığı evli kadınla birlikte, eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi silah ile kendilerine saldıran şahsı vurarak yaraladı.

Olay, Camikebir Mahallesi üzerinde bulunan ilçe meydanında vuku buldu. İddiaya göre, B.A. isimli kişi yaklaşık 7 ay önce Ankara'da evli olan H.T. isimli kadını kaçırdı. Birlikte Geyve ilçesinde yaşamaya başlayan B.A. ve H.T. ilçe meydanında, H.T.'nin eşi E.T. tarafından maket bıçaklı saldırıya uğradı. Arbede esnasında B.A., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek E.T.'yi yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadın H.T. ile eşi E.T.'yi, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı iki kişi daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgeden kaçan ve maket bıçağı darbeleri ile yaralanan B.A. ise olaydan kısa bir süre sonra Pamukova ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı B.A.'nın da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Elgün - 3. Sayfa

Sakarya Ankara Geyve 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title