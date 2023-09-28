Eşi Boğazı Kesilmiş Halde Bulmuştu; Cinayet Şüphelisi Oğlu Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde işten eve gelen Ali Güllü'nün yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulduğu eşi Cemile Güllü'yü (48), oğlu Mert Güllü'nün (23) öldürdüğü ortaya çıktı. Yakalanan Güllü, borcu nedeniyle haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü itiraf etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde eşi Ahmet Güllü tarafından yatak odasında boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan Cemile Güllü'yü (48), oğlu Mert Güllü'nün (23) öldürdüğü ortaya çıktı. Yakalanan Mert Güllü, borcu nedeniyle eve haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güllü'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cemile Güllü'nün, oğlu Mert Güllü tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Gözaltına alınan Mert Güllü, ifadesinde annesiyle borçları nedeniyle evlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında öldürdüğünü itiraf etti. Suç aleti olan ve üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak, evin baca gideri içerisine gizlenmiş halde bulundu.

Emniyete götürülen Mert Güllü'nün işlemleri devam ediyor.