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ESHOT Otobüsü Yoğun Sisin Etkisiyle Yoldan Çıktı

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İzmir'in Urla ilçesinden Çeşme yönüne giden ESHOT otobüsü, yoğun sis nedeniyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şoför ve yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinden Çeşme istikametine giden ESHOT otobüsü, yoğun sisin de etkisiyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücü ve tek yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Olay bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 737 No'lu Urla-Kadıovacık hattında hizmet veren ESHOT otobüsü, Urla Zeytinler Mahallesi otoban çıkışında yoğun sisin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şoför ve otobüsteki tek yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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