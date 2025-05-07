Esenyurt'taki binanın haline bakın! Görüntüyü izleyenler yetkilere seslendi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Esenyurt'tan gelen görüntüler, tedirgin etti. Kaldıkları binanın hasar durumunu paylaşan vatandaş, "Burası bir inşaat alanı değil, sitenin açıklarını kapattığı yer" diyerek deprem sonrası yaşadığı binadaki hasarı gözler önüne serdi.

"DEPREMDEN BERİ GİRMEDİK, TAŞINIYORUZ"

Depremin ardından eve girmediklerini ve taşınma sürecinde olduklarını belirten kişi, "Depremden beri girmedik, taşınıyoruz. Ama burada kalanlar için bilgi vermem lazım. Kocaman tuğlalar dışarı çıkmıştı, dev gibi yarıklar vardı" ifadelerine yer verdi. Görüntü sonrası birçok kişi yetkililere "İncelenmeli" çağrısında bulundu.