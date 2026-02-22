Haberler

Esenyurt'ta yol verme tartışmasında araçtan inen sürücü ve yolcuya para cezası

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir sürücü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan iki kişi, kavgaya tutuştu. Olayın ardından taraflara 2 bin 492 lira ceza kesildi.

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araçtan inerek diğer sürücüyle kavga eden sürücü ve yolcuya 2 bin 492 lira para cezası kesildi. 2 kişi daha sonra Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Esenyurt'ta Ö.B.T. isimli araç sürücüsü ile yanında bulunan S.T. isimli şahıs, trafikte seyir halinde ilerledikleri sırada bir sürücü ile iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.B.T. ve S.T. otomobilden inerek, diğer sürücüyle kavga etmeye başladı. Sürücü o anları cep telefonu ile kayda alırken, araya diğer sürücüler girdi. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin sanal devriyesi sırasında şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekiplerce kısa sürede yakalanan sürücü ve yanında bulunan şahsa, 'taşıt yolu üzerinde duraklama' ile 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' suçlarından 2 bin 492 lira idari trafik cezası kesildi. Ö.B.T. ve S.T., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

