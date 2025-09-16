Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Haberler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol verme nedeniyle minibüs şoförü ile motosikletli 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, minibüsün önünü keserek sürücüye saldırmalarına kadar ilerledi. Olay sonrasında şahıslar yakalanarak ceza aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki ayrı motosiklette bulunan 3 kişi ile, bir servis minibüsünün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsün önünü kesen 3 şehir eşkıyası, aracın camlarını kırarak sürücüyü darp etti. Polisin çalışması sonucunda yakalanan şahıslara toplam 9 bin 118 TL para cezası yazılırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 şehir eşkıyası, minibüsün akan trafikte önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
