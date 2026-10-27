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Esenyurt'ta Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aynı hafta 2 kaza yaşandı, 2 kişi ağır yaralandı

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Esenyurt'ta Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aynı hafta 2 kaza yaşandı, 2 kişi ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aynı hafta 2 kaza yaşandı, 2 kişi ağır yaralandı
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Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aynı hafta 2 ayrı kaza yaşandı; kaldırımda yürüyen 2 vatandaş ağır yaralandı, ardından motosikletli yere düşerek sürüklendi. Esnaf ve mahalleli caddede ek tümsek ve güvenlik önlemi istiyor.

Esenyurt ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi, her gün yaşanan kazalarla esnaf ve mahalleliyi isyan ettirdi. Aynı hafta 2 ayrı kazanın yaşandığı caddede 2 vatandaş ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar sürekli benzer kazaların yaşandığını belirtti. Yolda güvenlik önlemleri alınması istenirken, geçmişte yaşanan kaza anları ise kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 2 vatandaşa çarpmış, vatandaşlar ise ağır şekilde yaralanmıştı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aradan geçen birkaç günün ardından ise dün yeni bir kaza daha yaşandı. Kasisi sonradan fark eden motosikletli yere düşerek sürüklendi. Aynı caddede geçmişte de benzer durumlarda onlarca kaza yaşandığını belirten esnaf ve mahalleli, yetkililerin bir an önce bölgede çeşitli güvenlik tedbirleri ile önlem alınmasını istedi. Geçmişte yaşanan ve ağır yaralanmaların da yaşandığı o kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan kazalarla ilgili olarak konuşan esnaf Fahrettin Demir, "Yukarıdan araçlar yokuş aşağı hızlanarak geliyor ve hız kesmeleri için yapılan kasiste kaza yapıyorlar. Bu kasislerden sadece bir tane var ve bazıları fark etmiyor. Hızlı geldikleri içinde peş peşe kazalar yaşanıyor. Halbuki bu caddeye birkaç tane daha tümsek yapılsa, hız önlemi için çalışma yapılsa araçları mecburen yavaşlayacak ve kaza olmayacak. Hele ki yağmur yağdığında çok daha sıkıntı yaşanıyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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