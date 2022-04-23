Pantolonunu çıkarıp bir anda yola fırladı, sürücüler ne yapacaklarına karar veremedi

Esenyurt'ta dün gündüz saatlerinde Yeşilkent Mahallesi üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görüldü. Adamla karşılaşan vatandaşlar da büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

ETRAFA EL SALLADIĞI GÖRÜLDÜ

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.