Pantolonunu çıkarıp bir anda yola fırladı, sürücüler ne yapacaklarına karar veremedi - Haberler

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Pantolonunu çıkarıp bir anda yola fırladı, sürücüler ne yapacaklarına karar veremedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, pantolonunu çıkardıktan sonra bir anda yola fırladı. Trafikteki araçlara el sallayan şahıs, sürücülerin şaşkın bakışları arasında polis tarafından güçlükle kontrol edilebildi.

Esenyurt'ta dün gündüz saatlerinde Yeşilkent Mahallesi üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görüldü. Adamla karşılaşan vatandaşlar da büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

ETRAFA EL SALLADIĞI GÖRÜLDÜ

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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