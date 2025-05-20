Esenyurt'ta Yangın: Panik İçindeki Kadın 8. Kattan Atladı

Esenyurt'ta Yangın: Panik İçindeki Kadın 8. Kattan Atladı
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Esenyurt'ta Yangın: Panik İçindeki Kadın 8. Kattan Atladı
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Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangın sırasında panik yapan bir kadın, 8. kattan aşağıya atladı. Alevlerin sardığı dairede yaşayan kadın, itfaiyenin açtığı branda ile ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı ve polis inceleme başlattı.

Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan böyle atladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında çıkan yangında alevler daireyi sardı. Yangın esnasında panik yaparak aşağıya atlayan kadının görüntüsü kameraya yansıdı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının aşağıya atladığı anların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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