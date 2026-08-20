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Esenyurt'ta aranan şahıs nezarette intihar etti

Esenyurt'ta aranan şahıs nezarette intihar etti
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Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 suçtan aranan G.D., polisçe yakalandı. Nezarette eşofman ipiyle intihara kalkışan şahıs hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Nezarette intihara kalkışan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan G.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. G.D., işlemlerinin yapılması için polis merkezindeki nezarethaneye götürüldü. Nezarethanede eşofmanının ipini kullanarak kendisine zarar veren şahsı fark eden polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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