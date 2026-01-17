Haberler

Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 242 bin sentetik ecza hap ve 3.8 kilo metamfetamin bulunuyor.

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler belirlenen adres ve araca yönelik operasyon düzenledi. Adreste ve araç çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1'i yaşı küçük olmak üzere 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve şahıslara ait araçta yapılan aramalarda ise242 bin 598 adet sentetik ecza hap, 3 kilo 850 gram metamfetamin, 800 gram toz esrar, 26 gram skunk, 258 adet extacy hap, 7 kilo 600 gram kimyasal katkı maddesi, 1 adet vakumlama cihazı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

