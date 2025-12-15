Haberler

Esenyurt'ta lastik yakıp yol kapattılar, 144 bin TL ceza yediler; o anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir grup trafik magandası, caddeyi kapatarak lastik yakıp trafiği durdurdu. Olay sırasında polis ekipleri tarafından 144 bin TL ceza kesildi ve ehliyetlerine el konuldu.

İstanbul Esenyurt'ta trafik magandaları yol kapatıp lastik yaktı. Onlarca vatandaş dakikalarca cadde üzerinde beklerken, şahıslara 144 bin TL para cezası yazılarak ehliyetlerine el konuldu. Araçların bağlandığı da öğrenilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Bir grup trafik magandası, caddeyi trafiğe kapatarak trafik akışını durdurdu. Sonrasında ise araçları ile lastik yakan şahıslar, etrafı dumana boğdu. Uzun süre devam eden sözde eğlencenin ardından ise polis ekipleri şahısları tespit ederek cezai işlem uyguladı. Caddeyi kapatarak lastik yaktığı tespit edilen şahıslara toplamda 144 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetlerine de el konuldu. Araçlarının da trafikten men edildiği öğrenilirken, şahısların lastik yaktığını o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Haberler.com


