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Esenyurt'ta Trafik Kavgasında Silahlı Yaralama

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İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında trafik tartışması kavgaya dönüştü ve bir kişi silahla bacağından yaralandı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı: O anlar kamerada

İSTANBUL - -İstanbul Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan trafik tartışması kavgaya döndü. Taraflardan biri silahını çıkartarak kavga ettiği şahsı bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce taraflardan birisi silahına davrandı. Silahını ateşleyen şahıs, karşısındaki kişiyi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücüler arasındaki kavga esnasında bir şahsın silahını ateşlediği ve çevredekilerin panik ile kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürerken, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Esenyurt'ta Trafik Kavgasında Silahlı Yaralama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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