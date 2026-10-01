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Esenyurt'ta ters yönde ilerlediği öne sürülen sürücüyle kurye tartıştı

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Esenyurt Akevler Mahallesi'nde dün gece ters yönde ilerlediği öne sürülen yabancı uyruklu sürücü ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma trafiği kısa süreliğine kilitlerken kurye 112'ye ihbarda bulundu.

Esenyurt'ta iki şeritli yolda ters yönde ilerlediği öne sürülen yabancı uyruklu sürücü ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma nedeniyle trafik kısa süreliğine kilitlenirken Afrikalı sürücü küfürler savurdu.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şeritli yolda karşı yönden gelen yabancı uyruklu sürücü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Motosikletli kurye, sürücüye "Geç kendi şeridine, burası ters yol" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine aracından inen sürücü ile kurye arasında sözlü tartışma başladı. Sürücünün küfürler savurduğu ve kuryeye polisi aramasını söylediği öne sürüldü.

Tartışmanın uzaması üzerine bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren tartışma, çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Sürücü aracına binerek kendi şeridine geçip bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından motosikletli kurye, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananlarla ilgili ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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