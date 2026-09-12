Esenyurt’ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki şüpheli araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 6 adet fişek, 1 kilo 820 gram marihuana, 250 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde park halindeki bir araçta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler aracı bir süre gözlemlendi. Ardından araç yanında bulunan A.A.(21) ve S.B.(18) isimli şüpheliler durduruldu. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde 2 adet cep telefonu, 10 bin 180 TL nakit para ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 6 adet fişek, 1 kilo 820 gram marihuana, 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı