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Esenyurt'ta Sokak Ortasında Tartışma: Gençler Müdahale Etti

Esenyurt'ta Sokak Ortasında Tartışma: Gençler Müdahale Etti
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir çiftin sokakta yaşadığı tartışma, mahalledeki gençlerin müdahalesiyle sonuçlandı. Kadına bağıran adam, gençler tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çiftin tartışmasına mahallenin gençleri müdahale etti. Kadına bağıran adam gençler tarafından darp edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir çift sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Adamın kadına bağırdığını gören mahallenin gençleri ise olaya müdahale ederek çifti ayırmak istedi. Tartışmanın devem etmesi üzerine gençler adamı darp ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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