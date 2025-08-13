Esenyurt'ta Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, polis ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı. Olayda 1 ruhsatsız tabanca ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında silahların sopaların çekildiği kavgada 2 şüpheli yakalandı. 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde dün 18: 00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girmişti. Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık vermişti. 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Kalabalığı dağıtan ekiplerin kimlik bilgileri tespit edilen A.A. isimli şahısı 1 adet kurusıkı tabanca ve bir adet kemer görünümlü kılıç ile birlikte, H.E. isimli şahıs ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 2 şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
