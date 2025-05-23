Esenyurt'ta Sokak Ortasında Kavga: Cepten Görüntülendi

Esenyurt'ta Sokak Ortasında Kavga: Cepten Görüntülendi
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İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada ortalık birbirine girerken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen kavga çıktı. Tekme ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavganın nedeni henüz bilinmezken olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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