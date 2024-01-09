Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi

Esenyurt'ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istediler diye anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. Aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.

YANLIŞ ARACA BİNDİĞİNİ ANLAYINCA İNMEK İSTEMİŞTİ

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söylemişti. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istemişti.

KADIN VE ÇOCUĞU YERE DÜŞMÜŞTÜ

Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti.

BİR DAHA ŞOFÖRLÜK YAPAMAYACAK

İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.