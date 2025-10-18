Haberler

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bir araçtan açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Esenyurt'ta sokakta bekleyen 4 kişiye bir araçtan silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö.'ye (21), plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

