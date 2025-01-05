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Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti

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Esenyurt'ta sevgilisi Burcu S.'yi silahla vurarak öldüren Melik A., intihara teşebbüs etti. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken emlak işiyle uğraştığı öğrenilen Melik A.'nın evli olduğu Burcu isimli kadınla uzun süredir sevgili olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik A. ve Burcu S. isimli çift nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

İKİ ŞAHIS KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kavga seslerinin ardından 2 el silah sesi duyuldu. Komşular, olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler iki şahsı kanlar içinde buldu. Ambulans ekipleri, iki şahsı hastaneye kaldırırken, Burcu S. isimli kadın hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR SEVGİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Melik A. isimli şahısın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Melik A.'nın evli olup, Burcu isimli kadınla uzun süredir sevgili olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Kemalist hayatlar … ve sonları . Bu dünyadaki rezillik bide bunun sonrası var

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme96
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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Hehhh suç aleti silahda masada duruyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Hani ulen kadınlarımız özgürlüğüne kavuşmuştu. Özgürlük diye diye hürriyet diye diye kadınları fuhuş batağına soktunuz

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Nedir bu kadınların takıntılı cani ruhlu erkeklerden çektikleri

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMete Çavuş:

kendini aydın zanneden insanlar iki duble viski içince ileririci çagdaş modern insan oluyor onlara göre geri kalan kesim yobaz cahil görgüsüz taşralı olmak ne zor.!!!

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