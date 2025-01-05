Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti

Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik A. ve Burcu S. isimli çift nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

İKİ ŞAHIS KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kavga seslerinin ardından 2 el silah sesi duyuldu. Komşular, olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler iki şahsı kanlar içinde buldu. Ambulans ekipleri, iki şahsı hastaneye kaldırırken, Burcu S. isimli kadın hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR SEVGİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Melik A. isimli şahısın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Melik A.'nın evli olup, Burcu isimli kadınla uzun süredir sevgili olduğu öğrenildi.