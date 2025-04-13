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Esenyurt'ta Sevgilisini Bıçaklayan Şüphelinin Kamerada Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak ağır yaralayan ve daha sonra sevgilisinin annesini öldüren 17 yaşındaki H.E.'nin olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. H.E., tartışmanın ardından annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü ve olayın ardından kayıplara karıştı.

Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüphelinin olay gününe ait görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra kız arkadaşının annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüphelinin eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmiş, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. ile tartışmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçaklamıştı. Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürmüştü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenilmişti.

Şüphelinin eve giriş anı kamerada

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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