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Esenyurt'ta şaşkına çeviren kavga! Kadınlar saç baş birbirine girdi

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Esenyurt'ta sabah saatlerinde taksiye binen iki kadın, yol ortasında nedeni bilinmeyen sebeple kavgaya başladı. Birbirlerinin saçlarını çekip yere düşüren kadınlara çevreden herhangi bir müdahale gelmedi. Kavga sona erdikten sonra kadınlar, tekrar taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Bugün Esenyurt'ta meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde E-5 Esenyurt-Avcılar yönünde bir mekândan taksiyle çıkan kadınlar, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yol ortasında saç baş kavga etmeye başladı.

BİRBİRLERİNİN SAÇLARINI YOLDULAR

Taksinin kapısını açan kadın, içindeki diğer bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Birbirlerinin saçlarını çekip yere düşüren kadınlara çevreden bir müdahale gelmedi. Şoförün dahi taksiden inip müdahale etmediği kavga bir süre devam ettikten sonra kendiliğinden sonlandı. Kadınlar tekrar taksiye binerek yollarına devam ettiler.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Esenyurt 3-sayfa Yaşam Kavga Kavga Kadın

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