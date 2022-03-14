Esenyurt'ta rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarındameydana gelen olayda, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan Olayı duyunca koşup gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞI, ÖLDÜĞÜNE İNANMADI

İki ay öncesine kadar bir kargo firmasında çalışan Özge Binnur Oruç'un eski iş arkadaşı Erhan Öztürk, ölümüne inanamadığını belirterek, "Olayı duyunca iki dakikada buraya geldim. O bir melek gibi bir insandı. 6 ay kadar bizimle çalıştı. Böyle bir şey olabileceğini asla düşünemedik. Nasıl geldiğimi bilemezsiniz. Çok üzgünüm. Hayretler içerisindeyim. Çok enerjik bir insandı. Etrafına sürekli enerji saçan mükemmel bir insandı." dedi.