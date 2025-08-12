Esenyurt'ta Polise Saldıran Şahıslar Tutuklandı

Esenyurt'ta Polise Saldıran Şahıslar Tutuklandı
Esenyurt'ta dur ihtarına uymayıp polis ekiplerine direnen altı kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, şüpheli bir aracın durdurulması sırasında gerçekleşti.

Esenyurt'ta "dur" ihtarına uymayıp yakalandıktan sonra polise saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 11.08.2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmaya çalışmıştı. "Dur ihtarına " uymayan araç içindekiler kaçmaya başlamış ve bir sokakta durdurulmuştu. Araç içindekiler polis ekiplerine direnmişti. Aralarından bir kişi, polise yumruk atmıştı. Polis ekipleri havaya ateş açıp, biber gazı sıkıp şahısları etkisiz hale getirmiş ve şahısları gözaltına almıştı.

Polise saldıranlar tutuklandı

Gözaltına alınana S.A. (58), M.A (60), F.G. (33), F.A. (35), A.G. (37), ve Y.G. (39) isimli şahıslar emniyette biten işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
