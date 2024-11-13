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Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı

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İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. İki komşu arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evinin önüne araç çekilmesine sinirlenen adam, tornavidayı komşusunun boynuna sapladı. Saldırgan gözaltına alınırken, tornavidayla yaralanan komşusunun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta dün gündüz saatlerinde iki komşu arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi, evinin önüne park edilen araca sinirlendi. Şüpheli, tartışmanın ardından elindeki tornavidayı komşusunun boynuna sapladı.

YARALI KOMŞUNUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Korkunç saldırının ardından kanlar içinde kalan adam, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan adamın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı

SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINDA

Komşusunun boynuna tornavida saplayan saldırgan ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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