Esenyurt'ta Muayenesi Olmayan Sürücü Polisi Sürükleyerek Kaçmaya Çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta muayenesi olmayan bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis aracın arkasına tutunarak sürüklenirken, sürücü bir servis minibüsüne çarparak durdu. Olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi ve sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta aracının muayenesi olmayan bir sürücü, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Araca tutunan polis metrelerce sürüklenirken, sürücü bir servis minibüsüne vurarak durabildi. 3 aracın maddi hasar aldığı olayda ise sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü, aracının muayenesinin olmaması nedeniyle polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şahsı durdurmak isteyen polis, araca tutununca metrelerce sürüklenirken, ekipler ile şahıs arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Araç sürücüsü 2 farklı araca çarptıktan sonra bir servis minibüsüne çarparak dururken, polis şahsı gözaltına aldı.

"Servis minibüsüne çarparak durdu"

Yaşanan olay anlarını anlatan Aykut Evciler, "Bir araç sürücüsü polisten kaçıyordu. Bizde öyle olunca o tarafa doğru yöneldik. Daha sonra bir servis minibüsüne çarparak durdu. Polis adamı hemen gözaltına aldı. Adamın muayenesi olmadığı için kaçtığını söyledi" dedi. - İSTANBUL

