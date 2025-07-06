Esenyurt'ta Motosikletli Kadınlara Saldırı: İki Şahıs Gözaltına Alındı

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Esenyurt'ta motosikletle ilerleyen iki kadına hakaret ve saldırıda bulunan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganlardan biri, yardım etmek isteyen bir kişiye kaskla vurdu.

Esenyurt'ta motosikletli kadınları darbeden şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt ilçesi Tabela mevkiinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen iki kadına tanımadıkları şahıslar laf atmıştı. El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırmıştı. Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri K.E, M.B. isimli şahısları yakalanarak gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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