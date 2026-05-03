Esenyurt'ta U dönüşü kavgası: Kuryeler otomobile saldırdı

Esenyurt'ta iddiaya göre hatalı yerden U dönüşü yapan sürücüye kızan motorlu kuryeler otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan olay hem motosikletliler hem de saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı. O esnada caddede bulunan iki motosikletli şahıs otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücü ise motosikletlilere, "Acelem var" demesi üzerine taraflar yoluna devam etti. İddiaya göre otomobil sürücüsü bu defa da motosikletlilerin yanından hızlı geçti. Bunun üzerine sinirlenen kuryeler durdurdukları otomobile sopayla saldırdı. Yaşanan o anlar hem kuryeler hem de saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

