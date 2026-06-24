Haberler

Gaza fazla basınca motosiklet ön kaldırarak ileri fırladı, yoldan geçen kadına çarptı

Gaza fazla basınca motosiklet ön kaldırarak ileri fırladı, yoldan geçen kadına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, gaza fazla basarak ön kaldırınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan geçen bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir motorlu, gaza fazla basınca ön kaldırarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada motosiklet sokakta yürüyen bir kadına çarparken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre gaza gerekenden fazla basan bir motosiklet sürücüsü, motosikletin ön kaldırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Adam, yola savrulurken, motosiklet o sırada yoldan geçen kadına çarptı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı