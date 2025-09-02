Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs, motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Basri Kozan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kozan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

