Esenyurt'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu motosikletli yaralanırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seyreden bir motosiklet ile otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Esenyurt Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

