Esenyurt'ta makas atan sürücüye 96 bin TL ceza, ehliyetine ve araca el konuldu

İstanbul Esenyurt'ta makas atan sürücü Ş.T.'ye 96 bin TL para cezası verildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

İstanbul Esenyurt'ta makas attığı tespit edilen araç sürücü Ş.T.'ye 96 bin TL idari para cezası verilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu ve araç trafikten 60 gün men edildi. Öte yandan, sürücünün makas attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlalin Esenyurt ilçesinde gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde görüntülerdeki araç sürücüsünün Ş.T. olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısızca araç kullanmak", "makas atmak" ve "yakın takip" maddelerinden toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi. Sürücü Ş.T., hakkında adli işlem yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
