Esenyurt'ta Madde Bağımlısına Mahalleli Meydan Dayağı Attı

Esenyurt'ta Madde Bağımlısına Mahalleli Meydan Dayağı Attı
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Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, binalara girip kapıları zorlayınca mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahsın binalara girip kapıları zorladığı iddiası üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, şahsa meydan dayağı attı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi 50'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı bir şahıs, sokakta bulunan binalarda dairelerin kapılarını zorladı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen mahalleli durumu fark edince şüpheliye adeta meydan dayağı attı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, madde etkisinde olduğu iddia edilen şahsın kalabalık bir grup tarafından dayak yediği şahsın ise dayaktan kaçabilmek için bir aracın üstüne çıktığı anlar yer aldı. Dakikalar süren dayağın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin madde bağımlısı şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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