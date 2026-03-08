Esenyurt'ta binaya tırmanan şahıs camda asılı duran elbiseleri çaldı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir şahıs, 5 katlı binanın korkuluklarına tırmanarak birinci kattaki dairenin pencere önünde asılı duran elbiseleri çaldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa gelen bir şahıs, 5 katlı binanın birinci katındaki dairede pencerelerin önündeki çamaşırlıkta asılı duran elbiseleri çaldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın apartmanın önündeki korkuluklara tırmanarak birinci katta bulunan dairenin pencere önünde bulunan asılı kıyafetleri çaldığı anlar yer aldı. Yaşanan olay sonrasında şahıs tırmandığı korkuluklardan inerek gözden uzaklaştı. Olayın ardından apartman sakinlerinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Esenyurt'ta örümcek adamımız eksikti. Diyecek bir şey bulamıyorum"

Yaşanan o anları sosyal medya üzerinde gören ve şaşkınlık yaşadığını ifade eden Mehmet Emanet isimli vatandaş, "Bir örümcek adamımız eksikti. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlar evlerinin camına dahi bir şey asamaz oldu. Korkuluklar var. Camlar kapalı. Adam bu sefer korkuluklara tırmanıp birinci kattaki elbiseleri çalmış. Bundan sonraki evre her halde üçüncü dördüncü kata kadar tırmanacaklar. Engel tanımıyorlar. Bununla ilgili nasıl bir önlem alınabilir hiçbir fikrim yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı