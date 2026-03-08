Haberler

Esenyurt'ta binaya tırmanan şahıs camda asılı duran elbiseleri çaldı: O anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir şahıs, 5 katlı bir binanın korkuluklarına tırmanarak birinci kattaki dairenin penceresinde asılı duran elbiseleri çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Apartman sakinleri karakola giderek şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta bir şahıs, 5 katlı binanın korkuluklarına tırmanarak birinci kattaki dairenin pencere önünde asılı duran elbiseleri çaldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa gelen bir şahıs, 5 katlı binanın birinci katındaki dairede pencerelerin önündeki çamaşırlıkta asılı duran elbiseleri çaldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın apartmanın önündeki korkuluklara tırmanarak birinci katta bulunan dairenin pencere önünde bulunan asılı kıyafetleri çaldığı anlar yer aldı. Yaşanan olay sonrasında şahıs tırmandığı korkuluklardan inerek gözden uzaklaştı. Olayın ardından apartman sakinlerinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Esenyurt'ta örümcek adamımız eksikti. Diyecek bir şey bulamıyorum"

Yaşanan o anları sosyal medya üzerinde gören ve şaşkınlık yaşadığını ifade eden Mehmet Emanet isimli vatandaş, "Bir örümcek adamımız eksikti. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlar evlerinin camına dahi bir şey asamaz oldu. Korkuluklar var. Camlar kapalı. Adam bu sefer korkuluklara tırmanıp birinci kattaki elbiseleri çalmış. Bundan sonraki evre her halde üçüncü dördüncü kata kadar tırmanacaklar. Engel tanımıyorlar. Bununla ilgili nasıl bir önlem alınabilir hiçbir fikrim yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı

Saldırı sabahı akılalmaz görüntüler! Resmen yağmur olup yağdı
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi