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Esenyurt'ta Konser Sırasında Stant Çöktü, Olay Büyümeden Yatıştırıldı

Esenyurt'ta Konser Sırasında Stant Çöktü, Olay Büyümeden Yatıştırıldı
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Esenyurt Meydanı'nda şarkıcı Rojda Şenses'in konserinde, vatandaşların standın üzerine çıkması sonucu stant çöktü. Standın sahibi vatandaşlara saldırdı, ancak şans eseri yaralanan olmadı.

Esenyurt Meydanı'nda dün gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserini izlemek isteyen vatandaşların, kurulan standın üzerine çıkmasıyla stant çöktü. O sırada standın sahibi ise vatandaşlara saldırdı. Kısa süre içerisinde taraflar dağılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam Esenyurt Meydanı'nda gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, konser için meydana akın eden vatandaşlardan bazıları konseri seyredebilmek için kurulan stantların üzerine çıkmak istedi. Onlarca vatandaşın üzerine çıktığı stantlar ağırlığı kaldıramayınca çöktü. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, standının çöktüğünü gören stant sahibi vatandaşlara saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile olay büyümeden yatıştırıldı. Vatandaşların düştüğü ve stant sahibinin çevredekilere saldırdığı o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rojda Şenses Esenyurt Güvenlik 3-sayfa Magazin Kültür

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