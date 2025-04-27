Esenyurt'ta Kıskançlık Krizi: Eski Eş Yangın Tüpüyle Kapıyı Kırmaya Çalıştı

Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü... Eski karısının iş yerinin kapısına yangın tüpüyle dayandı

Çocuklarının göz önünde kapıyı yangın tüpüyle kırmaya çalıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kıskançlık krizi geçiren bir şahıs, 2 yıl önce boşandığı eşinin çalıştığı işyerinin kapısına dayandı. İçeri girmeyen zanlı, çocuklarının gözü önünde yangın tüpüyle kapıyı kırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde yaşandı. Kıskançlık krizi geçiren bir şahıs, çocuklarıyla birlikte soluğu 2 yıl önce boşandığı eşinin çalıştığı güzellik merkezinde aldı. İçeri girmeye çalışan şahıs başaramayınca bu kez yerde bulunan yangın tüpüyle kapıyı kırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansırken, yaşananları iki çocuk da dehşet içerisinde izledi. Olayın ardından kadın şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan kadın, "İşyerimdeyken iki yıl önce ayrıldığım eski eşim kapıma dayandı. Kapıyı açmayınca yangın tüpüyle vurmaya başladı, içeride biriyle birlikte olduğumu, beni öldüreceğini söyledi. Bunu iki kız çocuğumun önünde yaptı. Şikayetçi oldum. Sadece 30 günlük uzaklaştırma verdiler. Adam dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Adam iki yıldır sürekli beni takip ediyor. Sürekli işyerimin etrafında görüyorum. Taciz mesajları, aramaları bitmiyor. İki yıldır sürekli peşimde" ifadelerini kullandı.