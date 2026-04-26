Esenyurt'ta kazaya karışan otomobil takla attı

Esenyurt'ta süratle geldiği iddia edilen sürücünün çarptığı otomobil takla attı. Yaşanan kazada, takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü 4 yol ağzından karşıya geçmek istediği sırada süratle gelen bir otomobil arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan otomobil takla attı. Yaşanan kazada takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında sürücüler kendi aralarında kaza tespit tutanağı doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı