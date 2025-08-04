Esenyurt'ta Kapkaç Girişimi: Kadın Çığlık Attı

Esenyurt'ta gece vardiyasında çalışan kadını sabah evine dönerken takip eden şüpheliler kapkaç girişiminde bulundu. Kadının yaşadığı kabus dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi 2617'nci Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan kadın, sabah evine dönerken henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar tarafından kapkaç girişimine maruz kaldı. Sokağa girdiği sırada otomobil ile kendisini takip eden hırsızlar, genç kadının çantasını çalmaya kalktı. Çantasını bırakmayan kadın, çığlık atarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların kadına yardım etmek için sokağa çıkmasıyla korkan kapkaççılar otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen kadını otomobil ile takip eden hırsızların, kadının çantasını çalmaya çalıştığı ve kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekipleri şu perileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL