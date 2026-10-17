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Esenyurt'ta kamyonet kasasındaki cam iki işçinin üzerine devrildi, 1'i ağır yaralı

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Esenyurt'ta kamyonet kasasındaki cam iki işçinin üzerine devrildi, 1'i ağır yaralı
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İddiaya göre İstanbul Esenyurt'ta yük indirmeye gelen kamyonetin kasasındaki cam, park sırasında iki işçinin üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri ağır yaralandı, diğerinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul Esenyurt'ta yük indirmeye gelen kamyonetin içerisinde bulunan iki işçinin üzerine cam devrildi. 2 işçi hastaneye kaldırılırken 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1873. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde malzeme indirmek için gelen kamyonda çalışan 2 kişinin üzerine park sırasında kamyonun kasasındaki cam devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cam altında kalan işçiler ekipler tarafından kurtarılırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin birinin ağır yaralandığı diğerinin ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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