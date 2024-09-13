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Esenyurt'ta Kadın Sürücü Otoparkta Korkunç Kaza

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Esenyurt'ta bir kadın sürücü, aracını park etmek isterken fren yerine gaza basınca koruma bariyerlerini yıkarak 2. kattan aşağıya düştü. Olay cep telefonuyla görüntülendi ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta otoparka aracını park etmek isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca koruma bariyerlerini de yıkarak 2'inci kattan aşağıya düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı ve görenlerin şaşkına döndüğü kaza çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bir sitedeki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 34 DEB 424 plakalı aracını park etmek isteyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca otoparkın 2'inci katından aşağıya düştü. Koruma demirlerini de yıkan otomobil 2'inci kat ile 1'inci kat arasında asılı kaldı. Yaşanan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 2 kat arasında asılı kalan otomobil çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çevredekilerin şaşkına döndüğü kazada, otomobilde ve otoparkta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Cep Telefonu Esenyurt Güvenlik İstanbul 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza

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